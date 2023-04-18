В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дума проголосовала за наделение ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий

Андрей Аркадьев
15:44 18.04.2023
В марте президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников СВО статусом ветерана боевых действий.
Дума проголосовала за наделение ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий.

Поправки предлагается внести в закон «О ветеранах». Так, таким статусом наделят лиц, которые с 12 мая 2014 года по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР в ходе военного конфликта в Донбассе участвовали в боевых действиях.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции статусом ветерана боевых действий.

Также в нижней и верхней палатах парламента в прошлом месяце предложили распространить социальную поддержку на всех вдов ветеранов боевых действий.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:27 В стране и мире
МИД РФ: британскому послу заявили протест в связи с выступлениями у суда после приговора Кара-Мурзе*
15:57 В стране и мире
Икону, копии которой Путин подарил бойцам в зоне СВО, приобрели в частной коллекции в США
15:44 В стране и мире
Дума проголосовала за наделение ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий
15:32 В стране и мире
WP: Генсек ООН «был в ярости» из-за несогласованного с ним награждения украинских солдат
14:20 В стране и мире
Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича
Популярное
Видео
«Нацизм опять поднимает голову»: боец Марченко рассказал, почему отправился в зону СВО
Видео
Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
Хакеры раскрыли администраторов Telegram-каналов, курируемых СБУ
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
ТАСС: Костомарову перед протезированием проведут несколько операций
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.