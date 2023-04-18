Дума проголосовала за наделение ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий.

Поправки предлагается внести в закон «О ветеранах». Так, таким статусом наделят лиц, которые с 12 мая 2014 года по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР в ходе военного конфликта в Донбассе участвовали в боевых действиях.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции статусом ветерана боевых действий.

Также в нижней и верхней палатах парламента в прошлом месяце предложили распространить социальную поддержку на всех вдов ветеранов боевых действий.