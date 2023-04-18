WP: Генсек ООН «был в ярости» из-за несогласованного с ним награждения украинских солдат

Антониу Гутерриш посетил 8 марта Украину, чтобы обсудить зерновую сделку, однако Киев без предварительного согласования решил добавить в программу визита Генсека ООН церемонию награждения.

© Фото: IMAGO, Martin Juen, GlobalLookPress

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш «был в ярости» в связи с тем, что киевские власти решили включить в программу его поездки церемонию награждения украинских солдат. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть секретные документы.

«Гутерриш был действительно в ярости из-за того, что церемония награждения украинских солдат была добавлена в программу визита без предварительных консультаций», - говорится в материале.

Генсек ООН 8 марта совершил рабочую поездку на Украину, чтобы обсудить детали зерновой сделки - соглашения, которое было заключено при посредничестве организации и Турции, призванное обеспечить беспрепятственный вывоз сельхозпродукции из России и Украины для предотвращения гуманитарных последствий.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом продление зерновой сделки. В Кремле отметили, что президент Турции дал позитивную оценку решению Москвы согласиться на продление стамбульских договоренностей по зерну, подчеркнув, что Анкара понимает принципиальный настрой России добиться того, чтобы вторая часть условий сделки была полностью выполнена. Речь идет о том, что барьеры для российской сельскохозяйственной продукции должны быть устранены.