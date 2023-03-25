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Путин и Эрдоган обсудили по телефону продление зерновой сделки

Анна Назайкина
15:25 25.03.2023
Турецкая сторона выразила понимание принципиального настроя России добиться выполнения условий сделки.
Путин и Эрдоган обсудили по телефону продление зерновой сделки
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Turkish Presidency, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле.

Как отмечается, президент Турции дал позитивную оценку решению Москвы согласиться на продление стамбульских договоренностей по зерну.

Было добавлено, что Анкара понимает принципиальный настрой России добиться того, чтобы вторая часть условий сделки была полностью выполнена. Речь идет о том, что барьеры для российской сельскохозяйственной продукции должны быть устранены.

Ранее стало известно, что российская сторона согласилась в очередной раз  продлить действие зерновой сделки, но только на 60 дней. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это «жестом доброй воли».

РФ надеется на то, что другие участники договоренностей выполнят свои обязательства, подчеркнул представитель Кремля.

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