Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«Постановление суда первой инстанции об избрании Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения», - сказал судья.

Кроме того, без удовлетворения оставили и жалобу защиты. На заседании присутствовала посол США в России Линн Трейси.

Адвокат обвиняемого Татьяна Ножкина после заседания суда заявила, что защита предлагала освободить Гершковича под залог в 50 миллионов рублей, однако суд отказал. Также Ножкина сказала, что журналист WSJ не признает вину и готов это доказывать.

Ранее The Wall Street Journal писала, что в Вашингтоне готовы к креативным решениям, чтобы добиться сделки по освобождению осужденного и обвиняемого в России за шпионаж граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича. По данным источника, в Белом доме пытаются найти такое решение, которые будет соответствовать законодательству.