МО РФ сообщило о поражении пункта управления украинской бригадой в районе Авдеевки

Другой пункт управления врага был поражен российскими войсками в районе населенного пункта Терны.

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Российские войска поразили украинский пункт управления украинской бригадой под Авдеевкой. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Терны и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ», - заметил Конашенков.

Кроме этого, он сообщил об уничтожении двух складов топлива для военной техники противника. Они находились в районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка в Николаевской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 98 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска врага в 126 районах.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Добролюбовка (Харьковская область), Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка (ЛНР).

С начала спецоперации враг недосчитался 407 самолетов, 228 вертолетов, 3 770 беспилотников, 415 ЗРК, 8 711 танков и других боевых бронированных машин, 1 087 боевых машин РСЗО, 4 614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 682 единиц специальной военной автотехники.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили об овладении тремя кварталами Артемовска за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.