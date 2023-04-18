В Минобороны России сообщили об овладении тремя кварталами Артемовска за сутки

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Минобороны России сообщило о продвижении в Артемовске. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовск», - заметил Конашенков.

Штурмовые отряды поддерживали подразделения ВДВ и «Южной» группировки войск. Они также пресекали попытки неприятеля контратаковать с флангов, отметил представитель российского оборонного ведомства на брифинге 18 апреля.

Также Конашенков рассказал о поражении выдвигавшихся для контратаки подразделений противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Константиновка. Представитель Минобороны подчеркнул, что российская авиация поддерживает с воздуха штурмовые отряды. За сутки совершено шесть вылетов. Артиллеристы выполненили 63 огневые задачи.

Как утверждает Конашенков, на Донецком направлении суточные потери вооруженных формирований Украины в личном составе превысили 290 человек. Помимо живой силы, на данном направлении уничтожены несколько единиц техники неприятеля: БМП, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», американская буксируемая гаубица М777, а также американская контрбатарейная РЛС AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Новополь, Малая Токмачка и Полтавка. Потери украинской стороны в живой силе составили до 30 человек, уничтожены несколько единиц техники, включая три БМП и буксируемую гаубицу Д-20. В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница уничтожены два склада боеприпасов. На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 25 украинских боевиков, три автомобиля, гаубица М777, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная. Кроме того, районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское пресечены действия двух украинских разведгрупп. Суточные потери украинских боевиков в живой силе составили до 35 человек. Уничтожены несколько единиц неприятельской техники, включая танк, две американские самоходных гаубицы М109 Paladin и гаубицу Д-20.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка, Терны и Григоровка. Потери противника в личном составе превысили 80 человек.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении пункта управления украинской бригадой в районе Авдеевки.