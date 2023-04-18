Админы Telegram-каналов, курируемых СБУ, хотели посеять панику среди россиян

Раскрыть украинских эсэмэмщиков удалось благодаря удаленному доступу к их телефонам и компьютерам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Раскрыть украинских администраторов, ведущих якобы пророссийские Telegram-каналы, удалось благодаря удаленному доступу к их телефонам и компьютерам. Получить его было сложно. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в хакерской группе «Берегини».

В ходе кибероперации удалось выяснить, что украинские спецслужбы привлекают гражданских специалистов к психологическим операциям. Подставные каналы вели профессиональные эсэмэмщики и специалисты по продвижению рекламы и контента.

Кроме того, стало известно, что вскоре с каналов, которыми управляли украинцы, должна была начаться массовая кампания по дезинформации, чтобы посеять панику среди россиян. Сейчас хакеры выясняют источники финансирования.

Ранее стало известно, что хакеры RaHDit раскрыли личности администраторов Telegram-каналов, курируемых Службой безопасности Украины. Общая аудитория сообществ насчитывает около пяти-шести миллионов подписчиков.