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Осквернение госсимволов, экстремизм и хулиганство: в ГД РФ внесены поправки о лишении гражданства РФ

Марина Крижановская
10:04 13.11.2022
Вместе с тем президентом России были внесены поправки, предусматривающие упрощенное получение российского паспорта.
Осквернение госсимволов, экстремизм и хулиганство: в ГД РФ внесены поправки о лишении гражданства РФ
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Пятого апреля 2022 года Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект «О гражданстве Российской Федерации», внесенный президентом Владимиром Путиным. Согласно ему, сокращаются требования более чем к 20 категориям лиц, претендующим на российское гражданство. Вместе с тем расширяются полномочия президента России по определению категорий граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Тринадцатого ноября стало известно о внесенных президентских поправках к списку преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта. Они наоборот - предусматривают лишение подданства Российской Федерации за совершенные противоправные деяния. Перечень состоит из не менее чем восьми внесенных поправок.

Согласно им, приобретенное гражданство России может быть прекращено в случае совершения действий, создающих угрозу безопасности страны. Решение будет принято вне зависимости от времени совершения угрожающих деяний, факт которых предстоит расследовать ФСБ РФ.

© Алексей Майшев, РИА Новости

Если получивший гражданство РФ человек публично призывает к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ) или публично распространяет заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил России или же об исполнении российскими госорганами своих полномочий (ст. 207.3 УК РФ).

Также если гражданин РФ публично дискредитирует использование ВС РФ, защищающих интересы российского государства и его граждан и поддерживающих международный мир или дискредитирует исполнение государственными органами России своих полномочий в вышеуказанных целях (ст. 280.3 УК РФ), равно как и осуществляет деятельность в нежелательной на территории РФ иностранной или международной НКО (ст. 284.1 УК РФ), то этого россиянина смогут лишить приобретенного гражданства.

Однако это не полный перечень действий, за которые последует аннулирование российского паспорта. За надругательство над государственными символами - флагом и гербом (ст. 329 УК РФ) и за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), за вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) и за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) также гарантированно последует исключение из гражданства Российской Федерации.

Получение и дача взятки, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, хулиганство, незаконное приобретение оружия и вандализм - это тоже причины для аннулирования паспорта гражданина РФ. Список дополнен 290, 291, 213, 214, 126, 161, 162, 117, 163 и 222 статьями Уголовного Кодекса.

В проекте принятого 5 апреля закона, предусматривалось лишение гражданства РФ в том числе за преступления террористической направленности, за тяжкие преступления против государства, за злодеяния в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, за подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Нынешние президентские поправки также предусматривают упрощенное получение российского паспорта. Так, без нотариального заверения подписи ребенка в возрасте от 14 до 18 лет он может получить или прекратить гражданство России.

Так, автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» сможет выдвигать обращение о приеме в гражданство РФ в соответствии со ст. 17 ФЗ. Кроме того, участники программы соотечественников могут подать заявки на получение российского гражданства по месту проживания. Заявка подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства, месту пребывания или месту фактического проживания заявителя на территории субъекта РФ, избранного для переселения.

Помимо этого, желающие вступившие в иностранное гражданство или имеющие вид на жительство за рубежом россияне должны уведомить о его получении не позднее 60 календарных дней со дня въезда в Россию.

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