«Взрыв бомбы был сигналом»: очевидец о первых минутах Майдана

Шесть лет назад в центре Киева началась стрельба, в результате которой погибли десятки людей. Среди прочих очевидцами событий на Майдане стали журналисты «Комсомольской правды». Один из них, Дмитрий Стешин, вернулся к событиям 20 февраля 2014 года в студии программы «Открытый эфир».

Все события того дня начались со взрыва бомбы на Майдане, которая была заложена в ливневой канализации у подножья монумента Свободы. Это было сигналом к провокации. Спустя несколько минут раздались выстрелы и «Беркут» стал отступать вверх по Институтской улице, которая простреливалась по всей длине. Затем огонь усилился, падали убитые и раненые. Часть трупов уносили в холл гостиницы «Украина». Огонь был настолько плотным, что несколько десятков минут специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц не мог выбраться из-под цоколя гостиницы со стороны Институтской. А спецкоры Дмитрий Стешин и Александр Белов пытались подняться по лестнице отеля на верхние этажи и сразу же были обстреляны через окна снайпером. Причем огонь по ним вели из правительственного квартала. Понять, кто в кого стреляет, по словам Стешина, было можно.

«Там границы были достаточно четкие. На Майдан уже было тяжело попасть со стороны восставших, стажем так. Там на баррикадах тщательно досматривали. И когда мы туда приехали, за день, кажется до расстрела "небесной сотни", у нас было полное ощущение, что все - сегодня ночью "Беркут" Майдан зачистит, потому что их всех сдвинули к сцене, большинство революционеров разбежалось. Кто-то что-то с этой сцены истерично выкрикивал», - поделился воспоминаниями специальный корреспондент ИД «Комсомольская правда».

По его словам, вечером толпа чудесным образом преобразилась.

«Исчезли прекрасные такие юноши в страйкбольной форме модной, исчезли "мусорные рыцари", как мы их называли там, со шлемами из чайников. А появилось несколько сотен таких мужичков низкорослых в китайских дождевичках. Они, собственно говоря, и шли вверх по Институтской. Они с нами отказывались говорить по-русски, а украинского мы не знаем. По говору мы поняли, что это западенцы. Их как-то завезли так массово несколько автобусов. Они атаковали. Это была как раз эта расходная сила», - объясняет Стешин.

Во время взрыва на Майдане сам спецкор находился в гостинице «Украина», но видел все из окна.

Стешин рассказал, что на первом этапе Майдана российских журналистов принимали хорошо, «предлагали породниться» и говорили, что они не против прессы из России.

«И я не отследил этот момент, когда вдруг оттуда полезла русофобия», - говорит собеседник «Звезды».

По его словам, у журналистов возникали проблемы во время прямых эфиров с улиц города. После Майдана представителям российской прессы помогали уехать украинские коллеги. При этом, отметил Стешин, что все выехали без особых проблем.