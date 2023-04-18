От заката до рассвета: как «Торнадо-С» выжигает позиции украинских боевиков на передовой СВО

Шансы засечь и тем более поразить систему «Торнадо-С» стремятся к нулю из-за ее мобильности и дальнобойности.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Световой день заканчивается, рабочий - в разгаре. На закате пусковая установка «Торнадо-С» выезжает на огневую позицию.

Когда боевая машина прибыла на огневую позицию, достают выносной пульт. Он позволяет работать на удалении 60 метров, для максимальной безопасности личного состава. Также пуск можно осуществить из кабины.

Дальность удара - до 120 километров. Каждая ракета - порядка шести гектаров поражения -личного состава и боевой техники противника. Ракеты новейшей реактивной системы управляются с помощью спутниковой навигации.

«По движущимся целям тоже работаем, по колоннам. Большую часть работы выполняет компьютер, за наведение отвечает компьютер, машина исправная, работает стабильно. Точная машина, слаженные действия экипажа приводят к поражению цели», - говорит заместитель командира расчета БМ «Торнадо-С» Никита.

Благодаря слаженным действиям, «Торнадо-С» через две минуты после удара исчезает, а через еще несколько уже может нанести очередной удар с другой огневой позиции.

«Команда пришла, пять минут и мы уже на позиции, развернутые стоим, готовность один. Ночью отрабатываем в основном по плановым целям. Чтобы больше скрытности было, противник нас не успел засечь», - поясняет командир расчета БМ «Торнадо-С» Сергей.

Учитывая дальнобойность и мобильность системы, шансы засечь ее и тем более поразить стремятся к нулю. Расчеты «Торнадо-С» постоянно меняют позиции. Несут круглосуточное дежурство, в любое время дня и ночи готовы к боевой работе.