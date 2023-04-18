Армия Армия Армия

От заката до рассвета: как «Торнадо-С» выжигает позиции украинских боевиков на передовой СВО

Павел Кольцов
07:01 18.04.2023
Шансы засечь и тем более поразить систему «Торнадо-С» стремятся к нулю из-за ее мобильности и дальнобойности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Световой день заканчивается, рабочий - в разгаре. На закате пусковая установка «Торнадо-С» выезжает на огневую позицию. 

Когда боевая машина прибыла на огневую позицию, достают выносной пульт. Он позволяет работать на удалении 60 метров, для максимальной безопасности личного состава. Также пуск можно осуществить из кабины.

Дальность удара - до 120 километров. Каждая ракета - порядка шести гектаров поражения -личного состава и боевой техники противника. Ракеты новейшей реактивной системы управляются с помощью спутниковой навигации.

«По движущимся целям тоже работаем, по колоннам. Большую часть работы выполняет компьютер, за наведение отвечает компьютер, машина исправная, работает стабильно. Точная машина, слаженные действия экипажа приводят к поражению цели», - говорит  заместитель командира расчета БМ «Торнадо-С» Никита.

Благодаря слаженным действиям, «Торнадо-С» через две минуты после удара исчезает, а через еще несколько уже может нанести очередной удар с другой огневой позиции.

«Команда пришла, пять минут и мы уже на позиции, развернутые стоим, готовность один. Ночью отрабатываем в основном по плановым целям. Чтобы больше скрытности было, противник нас не успел засечь», - поясняет командир расчета БМ «Торнадо-С» Сергей.

Учитывая дальнобойность и мобильность системы, шансы засечь ее и тем более поразить стремятся к нулю. Расчеты «Торнадо-С» постоянно меняют позиции. Несут круглосуточное дежурство, в любое время дня и ночи готовы к боевой работе.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:24 Армия
Путин в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении заслушал доклад командующего ВДВ
06:31 Армия
Видео
Штурмовики рассказали об атаках на позиции противника в зоне СВО
05:08 В стране и мире
Маск рассказал о разработчиках «цифрового бога»
06:00 Армия
Видео
В Тихий океан в рамках внезапной проверки вышли атомные подводные лодки ТОФ
04:12 В стране и мире
В МИД Бразилии заявили, что Путин пригласил президента Лулу на ПМЭФ
Популярное
Видео
«Позади нас семьи и память наших предков»: боец ВС РФ объяснил, почему пошел на службу по контракту
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
ТАСС: Костомарову перед протезированием проведут несколько операций
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Видео
При взлете самолета L-410 в Якутске сломалось шасси
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.