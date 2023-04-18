В стране и мире Глава Минобороны КНР возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве Андрей Аркадьев Ранее Ли Шанфу заявил о новой эпохе отношений с Россией и о том, что отношения России и Китая превосходят союзы времен Холодной войны. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Глава Минобороны КНР Ли Шанфу, находящийся в России с визитом, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве. Ранее руководитель китайского оборонного ведомства по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что отношения двух государств превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны. Накануне, 18 апреля сообщалось, что Ли Шанфу посетил Военную академию Генштаба ВС РФ. Экспертное мнение и аналитика