Глава Минобороны КНР возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Ранее Ли Шанфу заявил о новой эпохе отношений с Россией и о том, что отношения России и Китая превосходят союзы времен Холодной войны.
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Глава Минобороны КНР Ли Шанфу, находящийся в России с визитом, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве.
Ранее руководитель китайского оборонного ведомства по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что отношения двух государств превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны.
Накануне, 18 апреля сообщалось, что Ли Шанфу посетил Военную академию Генштаба ВС РФ.