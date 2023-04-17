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Самолеты Ту-142 ТОФ обнаружили подлодки «противника» в ходе внезапной проверки

13:54 17.04.2023
Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отработали поиск, классификацию и слежение за подводные лодками условного противника, уточнили в Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели тренировку по поиску и слежению за подлодками в ходе внезапной проверки, сообщает Минобороны РФ.

Во время полета экипажи обнаружили, классифицировали субмарины условного противника и проследили за ними.

Также самолеты выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. В российском оборонном ведомстве добавили, что экипажи проходили заданный курс над безориентирной местностью, отрабатывали слаженность действий при пилотировании при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Похожие задания выполнял противолодочный самолет Ил-38 над Тихим океаном.

Ранее Минобороны сообщило, что истребитель-перехватчик МиГ-31 уничтожил условного нарушителя в ходе внезапной проверки. Роль нарушителя выполнял другой МиГ-31.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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