Самолеты Ту-142 ТОФ обнаружили подлодки «противника» в ходе внезапной проверки
Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели тренировку по поиску и слежению за подлодками в ходе внезапной проверки, сообщает Минобороны РФ.
Во время полета экипажи обнаружили, классифицировали субмарины условного противника и проследили за ними.
Также самолеты выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. В российском оборонном ведомстве добавили, что экипажи проходили заданный курс над безориентирной местностью, отрабатывали слаженность действий при пилотировании при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Похожие задания выполнял противолодочный самолет Ил-38 над Тихим океаном.
Ранее Минобороны сообщило, что истребитель-перехватчик МиГ-31 уничтожил условного нарушителя в ходе внезапной проверки. Роль нарушителя выполнял другой МиГ-31.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.