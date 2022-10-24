Нарышкин: приговор США за бомбардировку Японии избавил бы мир от «ядерной болезни»

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Если бы мировое сообщество в 1945 году вынесло Соединенным Штатам Америки приговор за ядерную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, это могло бы снизить гонку ядерных вооружений. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Рассуждая о большой ядерной проблеме, стоит, конечно, вспомнить и выучить все уроки, а они начались еще раньше, чем Карибский кризис. Я напомню вам события августа 1945 года, когда было впервые применено по мирному гражданскому населению ядерное оружие. Это было сделано США, причем сделано дважды. Уничтожение Хиросимы для политического и военного руководства США показалось недостаточным, они уничтожили еще один японский город - Нагасаки. Надо сказать, что это военное преступление, преступление против человечности осталось безнаказанным. Если бы тогда человечество вынесло справедливый приговор в отношении политического и военного руководства США, то, я уверен, человечество получило бы такую очень надежную прививку от ядерной болезни», - заявил Нарышкин журналистам.

Также Нарышкин выразил обеспокоенность западной риторикой о возможности применения ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что у России, в отличие от стран Запада, такая риторика отсутствует в принципе.