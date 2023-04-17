Штурмовой отряд уничтожил британских наемников на опорном пункте боевиков в зоне СВО

В ходе штурма артиллерия противника начала бить по захваченному блиндажу - фактически, по своим.

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Штурмовой отряд Центрального военного округа (ЦВО) из шести человек захватил опорный пункт ВСУ. Опорник в лесу разведчики нашли с помощью беспилотника. Штурмовой отряд под прикрытием танков незаметно подобрался к оборудованным позициям украинских боевиков. Штурмовики ползли по минному полю больше 500 метров, а потом ворвались в блиндажи.

«Для них это было неожиданно. Доверие нашей арте, благодарность танкам. Четко стреляли туда, куда надо», - рассказал боец штурмового отряда с позывным «Кисель».

Штурмовики активно использовали гранаты Ф-1. Благодаря им и удалось зайти в опорник, говорят бойцы.

«А там уже, в блиндаже, - на опыте. Гранаты летели, как снег. Когда наши гранаты закончились, мы спустились к ним в окоп, увидели их коробку Ф-1. Начали их использовать. По стрельбе мы им не уступали ни в чем», - говорит «Кисель».

В этом опорнике штурмовики уничтожили группу из семи британских наемников.

«У них всех были нашивки британские. Были выше нас и крупнее нас. Высокий такой дядька был, раза в два крупнее меня. Практически все семь человек были здоровые», - рассказывают бойцы.

В итоге артиллерия ВСУ начала бить по захваченному блиндажу - фактически, по своим. Несколько военнослужащих штурмового отряда получили ранения. Они получили первую помощь и продолжали выполнять задачу.

Захват этого опорника позволил российским войскам занять господствующую высоту.

Ранее российские разведчики устроили «огневую засаду» противнику под Угледаром.