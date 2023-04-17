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Страны G7 договорились усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций

Сергей Лебедев
07:47 17.04.2023
Встреча министров иностранных дел «Большой семерки» проходит в японской Каруидзаве.
Страны G7 договорились усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций
© Фото: Hannes P Albert, dpa, GlobalLookPress
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Министры иностранных дел государств «Большой семерки» в ходе встречи в японской Каруидзаве договорились сохранять антироссийские санкции и усилить контроль за их соблюдением. Также главы МИД условились продолжать поддержку Украины.

«G7 подтвердила, что будет сохранять жесткие санкции против России, а также продолжать мощную поддержку Украины», - цитирует ТАСС заявление министров.

Отметим, эксперты уверены, что санкции против РФ стали самым грандиозным просчетом Запада в современной истории. Ограничения не поставили российскую экономику на колени, но ударили по западной экономике.

Более того, Россия не только выживает, но и процветает. Наша страна набирает силу и авторитет в Азии, Африке и Южной Америке - большую, чем когда-либо после распада Советского Союза.

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