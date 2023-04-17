Страны G7 договорились усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций

© Фото: Hannes P Albert, dpa, GlobalLookPress

Министры иностранных дел государств «Большой семерки» в ходе встречи в японской Каруидзаве договорились сохранять антироссийские санкции и усилить контроль за их соблюдением. Также главы МИД условились продолжать поддержку Украины.

«G7 подтвердила, что будет сохранять жесткие санкции против России, а также продолжать мощную поддержку Украины», - цитирует ТАСС заявление министров.

Отметим, эксперты уверены, что санкции против РФ стали самым грандиозным просчетом Запада в современной истории. Ограничения не поставили российскую экономику на колени, но ударили по западной экономике.

Более того, Россия не только выживает, но и процветает. Наша страна набирает силу и авторитет в Азии, Африке и Южной Америке - большую, чем когда-либо после распада Советского Союза.