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В Казахстане из-за взрыва газового баллона обрушился подъезд жилого дома

Сергей Лебедев
07:27 17.04.2023
По предварительным данным, пострадали двенадцать человек.
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Утром в казахстанском городе Жанаозен в двухэтажном многоквартирном жилом жилом доме взорвался газовый баллон. Произошло обрушение одного подъезда. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предварительным данным, пострадали 12 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы», - отметили в ведомстве.

Напомним, 9 апреля в центре Марселя рухнул пятиэтажный многоквартирный жилой дом. В результате погибли несколько человек.

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