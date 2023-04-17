Родные сестры рассказали, как спасли сотни жизней российских бойцов в зоне спецоперации

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В зоне проведения специально операции ежедневно военные медики Западного военного округа оказывают необходимую помощь бойцам и пострадавшим мирным жителям. Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте. В них есть все необходимое. Специалисты принимают пациентов даже не покидая позиций.

У медиков нет ни секунды на передышку. Трудятся врачи разных профилей. Помогать бойцам в зону спецоперации отправились и родные сестры Елена и Юлия. Операционные медицинские сестры с детства мечтали стать военными врачами. Тут в госпитале они на переднем крае – принимают раненых.

«Мечтали быть и военными, и медиками, и спасателями. Вот и решили осуществить все мечты свои», - говорит операционная медицинская сестра Елена.

Юлия и Елена Карташовы выполняют задачи с самого начала СВО. Они ассистируют хирургические операции, при эвакуации раненых в составе подвижной медицинских групп оказывают первую медицинскую помощь раненым. Сестры представлены к награждению государственными наградами.

«Нам нравились профессии, которые связаны со спасением жизни человека. И по чуть-чуть стали осуществлять. После школы поступили в медицинский колледж, отучились и пошли работать в областную больницу. Затем призвались. Пока служили и доучивались в Воронеже – получается, мечты сбылись. Профессии получили, которые хотели. Желание участвовать в СВО было, естественно. Нам предложили. Мы не отказались, поехали со своими. Не стали их бросать – командира и всех остальных», - говорит Елена.

В боевых действиях сестры уже не в первый раз. Ранее они были в Сирии. Девушки говорят, что не жалеют о том, что решили принять участие в СВО.

«Это колоссальный опыт, который останется на всю жизнь со мной. И теперь точно нигде ничего не страшно, нигде не растеряешься и будешь уже знать, где, как и в какой-то ситуации среагировать», - добавляет Елена.

​Операционные госпиталя работают круглосуточно. У них есть самое продвинутое оборудование, которое позволяет проводить углубленный осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта.

Ранее «Звезда» рассказывала, как военные медики помогают десантникам выполнять боевые задачи в зоне СВО. Эвакуационные подразделения ВДВ действуют прямо на передовой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.