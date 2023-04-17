Армия Армия Армия

Родные сестры рассказали, как спасли сотни жизней российских бойцов в зоне спецоперации

06:53 17.04.2023
Девушки с детства мечтали быть военными и медиками.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В зоне проведения специально операции ежедневно военные медики Западного военного округа оказывают необходимую помощь бойцам и пострадавшим мирным жителям. Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте. В них есть все необходимое. Специалисты принимают пациентов даже не покидая позиций.

У медиков нет ни секунды на передышку. Трудятся врачи разных профилей. Помогать бойцам в зону спецоперации отправились и родные сестры Елена и Юлия. Операционные медицинские сестры с детства мечтали стать военными врачами. Тут в госпитале они на переднем крае – принимают раненых.

«Мечтали быть и военными, и медиками, и спасателями. Вот и решили осуществить все мечты свои», - говорит операционная медицинская сестра Елена.

Юлия и Елена Карташовы выполняют задачи с самого начала СВО. Они ассистируют хирургические операции, при эвакуации раненых в составе подвижной медицинских групп оказывают первую медицинскую помощь раненым. Сестры представлены к награждению государственными наградами.

«Нам нравились профессии, которые связаны со спасением жизни человека. И по чуть-чуть стали осуществлять. После школы поступили в медицинский колледж, отучились и пошли работать в областную больницу. Затем призвались. Пока служили и доучивались в Воронеже – получается, мечты сбылись. Профессии получили, которые хотели. Желание участвовать в СВО было, естественно. Нам предложили. Мы не отказались, поехали со своими. Не стали их бросать – командира и всех остальных», - говорит Елена.

В боевых действиях сестры уже не в первый раз. Ранее они были в Сирии. Девушки говорят, что не жалеют о том, что решили принять участие в СВО.

«Это колоссальный опыт, который останется на всю жизнь со мной. И теперь точно нигде ничего не страшно, нигде не растеряешься и будешь уже знать, где, как и в какой-то ситуации среагировать», - добавляет Елена.

​Операционные госпиталя работают круглосуточно. У них есть самое продвинутое оборудование, которое позволяет проводить углубленный осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта.

Ранее «Звезда» рассказывала, как военные медики помогают десантникам выполнять боевые задачи в зоне СВО. Эвакуационные подразделения ВДВ действуют прямо на передовой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:30 Армия
Видео
Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил госнаграды отличившимся в зоне СВО бойцам
05:35 Армия
Видео
«Новобранец» Т-80БВМ уничтожил три опорных пункта националистов на Угледарском направлении
05:56 Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации боевиков на Краснолиманском направлении
05:10 В стране и мире
American Thinker: санкции против России стали самым грандиозным просчетом Запада в истории
04:15 Спорт
Глава МПК Парсонс заявил, что российских паралимпийцев могут допустить к соревнованиям в любой момент
Популярное
Пасхальное Богослужение в Главном храме ВС РФ и Главном храме ВМФ России: полная версия
Костомаров позвонил Навке из реанимации и поздравил с днем рождения
Видео
В Бордо автомобиль на полном ходу протаранил пешеходов
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета президента США по культуре
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.