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Le Figaro: европейцы дорого платят за содействие зерновому экспорту Украины

Елизавета Потейчук
07:56 01.04.2023
Издание констатировало, что по восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева.
Le Figaro: европейцы дорого платят за содействие зерновому экспорту Украины
© Фото: Paulo Amorim, Vwpics, Globallookpress
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Соседствующим с Украиной странам в Восточной Европе дорого обходится содействие ее сельскохозяйственному экспорту. Об этом сообщает издание Le Figaro.

«По восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева. Поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины», - сказано в материале.

Кроме того, польский фермер Марцин Мисяк, который проживает у границы с Украиной, рассказал газете, что поставляемое из Киева зерно не идет на международные рынки или в Африку.

Ранее двое украинских мужчин пострадали в драке с дюжиной молодых поляков, с которыми они вместе распивали спиртные напитки в Лодзи.

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