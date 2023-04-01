Le Figaro: европейцы дорого платят за содействие зерновому экспорту Украины
Издание констатировало, что по восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева.
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Соседствующим с Украиной странам в Восточной Европе дорого обходится содействие ее сельскохозяйственному экспорту. Об этом сообщает издание Le Figaro.
«По восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева. Поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины», - сказано в материале.
Кроме того, польский фермер Марцин Мисяк, который проживает у границы с Украиной, рассказал газете, что поставляемое из Киева зерно не идет на международные рынки или в Африку.
Ранее двое украинских мужчин пострадали в драке с дюжиной молодых поляков, с которыми они вместе распивали спиртные напитки в Лодзи.