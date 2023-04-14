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Российские разведчики устроили «огневую засаду» противнику под Угледаром

Павел Кутаренко
08:16 14.04.2023
Внутри наблюдательного пункта разведчиков работают два бойца: один ведет наблюдение, другой - фиксирует данные.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На позициях под Угледаром работают подразделения войсковой разведки Восточного военного округа. Ночью их квадрокоптер засек вражеский БТР. Наши бойцы устроили «огневую засаду»: сначала подбили бронемашину, затем и тех, кто пытался ее эвакуировать.

Вскрыть замысел противника, состав его сил и средств, маршруты выдвижения - главная задача разведки. При этом используется самое современное оборудование с оптикой и лазерной системой определения дальности. Например, радиолокационная станция комплекса «Соболятник» позволяет найти врага на расстоянии до 30-ти километров с поразительной точностью. Причем электроника может «засечь» стрельбу из всех видов артиллерии - отследить точку «старта» снарядов и траекторию их полета. Это позволяет корректировать огонь нашей артиллерии и наносить ответный удар.

Внутри наблюдательного пункта находятся два разведчика: один ведет наблюдение, а другой фиксирует все данные.

Ранее мы показали, как разведчики Восточного военного округа раскрыли и уничтожили БТР противника под Угледаром.

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