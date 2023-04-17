В Швеции стартуют крупнейшие за 25 лет военные учения при участии Украины и США

В учениях примут участие 26 тысяч человек из 14 стран мира.

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В Швеции 17 апреля стартуют самые масштабные за последние 25 лет военные учения «Аврора-23», в них примут участие 26 тысяч человек из 14 стран мира. Об этом сообщает Минобороны страны.

Помимо представителей Швеции, к учениям присоединятся военные из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии. В тренировках задействуют армию, флот, ВВС Швеции и подразделения ополчения.

Целью учений является усиление потенциала «для противодействия вооруженному нападению на Швецию», заявили в министерстве. Они продлятся до 11 мая.

Ранее в Южно-Китайском море стартовали крупнейшие за последние 30 лет совместные учения США и Филиппин. В Вашингтоне назвали их целью «обеспечение мира и стабильности».