В Южно-Китайском море стартовали масштабные военные учения США и Филиппин

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О размахе учений США, которые стартовали накануне в Филиппинах и стали крупнейшими за последние 30 лет, говорит хотя бы число задействованных в них военнослужащих. Их вдвое больше, чем в прошлом году. Но главное - тот арсенал, который планируют задействовать в ближайшие две недели.

Одних только самолетов AC-130 будет рекордное число со времен Вьетнамской войны. А пока морпехи США готовят к вылету беспилотник Reaper. Такой же рухнул в середине марта в Черное море после сближения с российскими истребителями. В этот раз под прицелом находится Китай. Один из этапов учений Balikatan, что в переводе означает «Плечом к плечу», пройдет в 300 километрах от Тайваня, а стартовали маневры уже на следующий день после окончания крупномасштабных китайских учений под названием «Объединенный острый меч».

«В этих 38-х учениях в общей сложности задействовано 17 600 военных из Филиппин и США. Это демонстрирует нашу приверженность друг другу, а также договору о взаимной обороне», - констатировал руководитель учений от США Эрик Остин.

Запланированы и первые совместные между США и Филиппинами боевые стрельбы, а наблюдать за ними будет лично президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Его предшественник Родриго Дутерте прославился не только жесткой борьбой на Филиппинах с наркотиками, но и резкими высказываниями в адрес американских лидеров.

«Наша цель - это обеспечение мира и стабильности. Это не возобновление менталитета Холодной войны и сдерживания Китая. Но в то же время, чтобы добиться этих целей, мы будем со всей решимостью отстаивать собственные ценности и защищать наши интересы», - сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отступать от своих принципов не собирается и Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин накануне посетил с инспекцией ВМС Южного командования, где призвал повышать уровень подготовки и реальных боевых возможностей, рассказало впоследствии агентство «Синьхуа». Несколько дней назад в ответ на контакты с Тайванем в США на официальном уровне Пекин провел масштабные учения по морской блокаде острова. Они должны были стать предостережением тайваньским властям от провокаций. Однако сегодня появились фотографии передвижения на острове бронетехники.

«Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающими к ним водами. Заявление США и Филиппин искажает и очерняет законную деятельность китайских правоохранительных органов на море и даже фабрикует слухи и клевету против Китая. Китай решительно выступает против этого», - высказался официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Тайвань - главное, но не единственное место в Азии, в отношении которого США пытаются разыграть антикитайскую карту. Поставки оружия идут в Японию, Южную Корею. Заручиться поддержкой даже во Вьетнаме, который традиционно считается страной из дружественного Китаю социалистического блока. Эксперты называют такую политику попыткой воссоздания так называемого Бамбукового занавеса. В историю он вошел как аналог Железного, только в Азии.

«Мы видим, что США создают несколько блоков в Индотихоокеанском регионе против Китая, пытаются завлечь туда все больше стран, быть частью недружественному Китаю блоком государств. Странам АСЕАН война не выгодна, учитывая, что они на триллион долларов в год торгуют с Китаем, возможно, США спровоцируют их. Думаю, они будут пытаться занимать нейтральную позицию “ни нашим, ни вашим”», - объяснил политолог-американист Малек Дудаков.

Китай, по словам экспертов, до последнего пытается решить вопрос мирно. Пытается пустить в ход все свое экономическое влияние. Но если мягкая сила не сработает, не исключен военный способ решения конфликта. А в США понимают, что в этом случае из-под контроля выйдет еще один регион мира. Отсюда и попытки продемонстрировать свою силу.

«Для них это большой риск, и они будут пытаться сделать все, чтобы этого не допустить. Усиление их военно-политического влияния - это результат этих рисков», - подчеркнула старший научный сотрдник Института востоковедения РАН Дарья Панарина.

Еще одни учения, которые также стартовали накануне, - «Global Thunder» или «Глобальный гром». Тренировочные мероприятия нацелены на совершенствование сил ядерного сдерживания. Впрочем, основное внимание, конечно, приковано к Тайваню. Сегодня агентство Рейтер распространило информацию о якобы установлении Китаем бесполетной зоны уже с 16 апреля, но по какой-то причине всего на трое суток. В китайском МИДе сообщили, что не располагают информацией об этом и переадресовали за комментариями в соответствующее ведомство.