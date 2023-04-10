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В Свердловской области загорелись 20 жилых домов

Игнат Далакян
14:22 10.04.2023
Пожар был локализован на площади 10 га, данных о пострадавших нет.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В Свердловской области случился пожар, который затронул 20 жилых домов. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Сильный ветер и большое количество сухих растений поспособствовали тому, что огонь быстро перекинулся на деревянные постройки. Согласно сообщению ведомства, пожар удалось локализовать на площади 10 га.

К тушению возгорания были привлечены 35 человек и 12 единиц техники. По сообщению ведомства, пострадавших нет.

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