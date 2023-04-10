В стране и мире В Свердловской области загорелись 20 жилых домов Игнат Далакян Пожар был локализован на площади 10 га, данных о пострадавших нет. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Свердловской области случился пожар, который затронул 20 жилых домов. Об этом сообщили в МЧС РФ. Сильный ветер и большое количество сухих растений поспособствовали тому, что огонь быстро перекинулся на деревянные постройки. Согласно сообщению ведомства, пожар удалось локализовать на площади 10 га. К тушению возгорания были привлечены 35 человек и 12 единиц техники. По сообщению ведомства, пострадавших нет. Экспертное мнение и аналитика