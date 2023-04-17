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Посол РФ сообщил о создании в Дании фонда военной помощи Украине на $1 млрд

Дмитрий Трунов
02:35 17.04.2023
По словам Владимира Барбина, у Копенгагена больше нет никаких «красных линий» или запретов на новые поставки оружия.
Посол РФ сообщил о создании в Дании фонда военной помощи Украине на $1 млрд
© Фото: Harald Wenzel-Orf imageBROKER.com Globallookpress
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В Дании организован специальный фонд на сумму $1 млрд для наращивания военной помощи Киеву, сообщил «Известиям» посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, стоимость уже поставленного этой страной Украине вооружения составляет $900 млн.

В Дании уверены, что Запад способен нанести России военное поражение в украинском конфликте, отметил Барбин. Поэтому для Копенгагена больше нет никаких «красных линий» или запретов на новые поставки оружия.

Дания уже отправила Киеву противокорабельные, противотанковые и противовоздушные ракетные комплексы, минометы, БТР, БПЛА и разные боеприпасы. Ожидается, что в мае Украина получит от Копенгагена 19 самоходных артиллерийских систем Caesar, летом - танки Leopard 1. Датские инструкторы готовят украинских военнослужащих. Не исключена даже поставка Киеву истребителей F-16.

«Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются», - сказал российский посол.

Ранее датский эксперт назвал поставку на Украину гаубиц Caesar «болезненным шагом», который лишил страну важного элемента обороны.

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