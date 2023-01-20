В Дании назвали «болезненным шагом» поставку Киеву гаубиц Caesar

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Старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен заявил, что поставка Украине гаубиц Caesar оказалась «болезненным» шагом, который лишил Данию важного элемента обороны. Специалист объяснил, что проблема состоит не в передаче Киеву старых запасов вооружений, а в поставке системы, которая представляет собой основу боевых возможностей армии Дании.

«Так что это действительно болезненно. Эта система была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии, и это важная часть, которая сейчас убирается», - сказал Кристенсен в беседе с изданием Berlingske.

Ранее появилась информация, что глава Пентагона надавит на нового главу Минобороны ФРГ в вопросе передачи танков Киеву. При этом ряд чиновников США все еще надеются, что им удастся убедить Берлин разрешить поставку сторонних танков.