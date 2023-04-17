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На посла ЕС в Судане напали в его резиденции

Анна Касаткина
23:28 17.04.2023
Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил власти Судана в нарушении Венской конвенции.
На посла ЕС в Судане напали в его резиденции
© Фото: Spada, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Посол Евросоюза в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Об этом в понедельник заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции», - написал он в Twitter.

Боррель добавил, что произошедшее грубо нарушает Венскую конвенцию, так как «безопасность дипломатических помещений и персонала является важнейшей обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву».

В Судане с утра субботы продолжаются вооруженные столкновения между армией страны и поднявшими мятеж силами быстрого реагирования (спецназом). По данным ООН, в результате противостояния более 180 человек погибли и свыше 1 800 пострадали. Организация обратилась с призывом к прекращению огня, однако, как отметил спецпредставитель генсека ООН и глава миссии по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес, нет признаков, что стороны «хотят немедленного посредничества для мира между ними».

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