В Агентстве США по международному развитию отметили, что выделяемые средства позволят «укрепить ответственность правительства Украины» при использовании помощи, получаемой от Вашингтона.

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Конгресс Соединенных Штатов Америки выделил 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием выделяемых киевскому режиму средств. Об этом сообщили в Агентстве США по международному развитию (USAID), которое является высшим федеральным органом государственного управления страны в области оказания помощи за рубежом.

«Правительство США выделяет дополнительно 20 миллионов долларов на усиление прозрачности и надзора за прямой бюджетной поддержкой, которую США оказывают Украине», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что выделяемые средства позволят «укрепить ответственность правительства Украины» при использовании помощи, которую страна получает от Вашингтона. В заявлении также говорится, что USAID внедрил надежный уровень надзора и подотчетности в этой помощи, чтобы контролировать использование средств, а также противодействовать коррупции для обеспечения гарантий финансирования нуждающихся жителей Украины.

«Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется», - заключили в федеральном органе.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш вновь заставил вздрогнуть Белый дом, а вместе с ним и весь правительственный квартал на Банковой в Киеве. В своей новой публикации журналист раскрывает детали коррупционных схем, масштабы которых можно представить лишь приблизительно, но и они потрясают. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда, как удалось выяснить Хершу через своих информаторов, за прошлый год обворовали американских налогоплательщиков не менее чем на 400 миллионов долларов.