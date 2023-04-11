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Историк Суржик сравнил «пыточные» украинских националистов и условия фашистских концлагерей

Игнат Далакян
14:28 11.04.2023
По словам эксперта, в нацистском плену во время Второй Мировой войны погибли две трети советских военнослужащих.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик провел параллель между «пыточными» украинских националистов и содержанием военнопленных во время Второй мировой войны у фашистов.

«Дело в том, что нацистский плен, как сейчас считают историки, был одним из инструментов геноцида. То есть специально снижались рационы питания, что приводило к ослаблению иммунитета. Была очень жестокая дисциплина, то есть никаких окриков и предупредительных выстрелов», - рассказал историк.

По словам Суржика, в нацистском плену погибли две трети советских военнопленных.

«Сейчас статистики у нас нет, и мы не можем говорить, что нарочно морят голодом, в результате чего у наших военнопленных редко падает иммунитет и вспыхивают эпидемии», - отметил историк.

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН подчеркнул, что нарушения норм и обычаев ведения войн, которые были в Третьем рейхе, носили более масштабный, системный и кровавый характер.

«Сейчас это просто садизм, когда там это было изуверство», - сказал эксперт.

Ранее мы показали, как 106 российских бойцов вернулись из украинского плена. Освобожденные военнослужащие направятся на реабилитацию в лучшие медицинские учреждения Минобороны РФ.

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