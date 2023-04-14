Песков заявил, что содержание утечек из Пентагона является заботой американских спецслужб

© Фото: Jürgen Frommefiro, Sportphoto, Globallookpress

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про содержание утечек из Пентагона, заявил, что это является заботой спецслужб Соединенных Штатов, а задача России - их изучать.

«Это скорее забота американских специальных служб, это не наша, наша забота - анализировать эти данные», - сказал Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Кремле ознакомились со всеми сообщениями средств массовой информации по данной теме.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что утечка секретных документов США произошла с «военной базы». Согласно изданию, один из участников закрытого сообщества, работающий на охраняемом объекте, принес документы домой.