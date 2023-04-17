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Лавров и большая часть направляющейся в Нью-Йорк делегации РФ получила визы

Игнат Далакян
20:57 17.04.2023
Ожидается, что Лавров будет председательствовать на заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке 24 и 25 апреля.
Лавров и большая часть направляющейся в Нью-Йорк делегации РФ получила визы
© Фото: Ton Molina, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть направляющейся в Нью-Йорк делегации Российской Федерации получила визы, кроме журналистов.

«Да, получил», - цитирует РИА Новости слова Небензи, который ответил на вопрос, получил ли Лавров визу.

Напомним, что Российская Федерация является председателем СБ ООН в апреле. Как ожидается, глава МИД РФ будет председательствовать на заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 24 и 25 апреля.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Госдеп США пообещал России «холодный прием». В частности, речь шла о поездке главы российского внешнеполитического ведомства на заседания Совета безопасности ООН.

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