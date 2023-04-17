Лавров заявил, что РФ заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с его бразильским коллегой Мауро Виейрой заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта.
«Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи», - отметил глава МИД РФ.
Лавров добавил, что с главой МИД Бразилии они говорили о том, что подобные проблемы необходимо решать на основе долгосрочных договоренностей, которые должны опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств.
Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров начал турне по странам Латинской Америки, которое продлится до 21 апреля. У главы МИД России запланированы поездки в Бразилию, Никарагуа, Венесуэлу и Кубу. Министерство иностранных дел РФ назвало Латинскую Америку дружественным регионом, которое является одним из центров формирования многополярного мира.