Лавров заявил, что РФ заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине

Глава МИД РФ отметил, что Россия не раз объясняла причины происходящего и преследуемые ей цели.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с его бразильским коллегой Мауро Виейрой заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта.

«Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи», - отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что с главой МИД Бразилии они говорили о том, что подобные проблемы необходимо решать на основе долгосрочных договоренностей, которые должны опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств.

Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров начал турне по странам Латинской Америки, которое продлится до 21 апреля. У главы МИД России запланированы поездки в Бразилию, Никарагуа, Венесуэлу и Кубу. Министерство иностранных дел РФ назвало Латинскую Америку дружественным регионом, которое является одним из центров формирования многополярного мира.