Российский военнослужащий сказал, что необходимо преподать урок странам Запада, которые устроили на Украине полигон.

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Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации рассказал, почему принял решение пойти на службу по контракту и отправиться в зону специальной военной операции.

«Все мы не хотим пустить эту войну, нацизм, фашизм, сатанизм в нашу страну, к нашим людям, к нашим близким», - сказал он.

Российский боец также отметил, что военнослужащие, которые приобрели боевой опыт в ходе спецоперации, делятся своими знаниями и навыками с новобранцами, которые только недавно прибыли в зону СВО.

«Сзади нас наши семьи и память наших предков. На Украине это все не остановится: западные страны, НАТО устроили с Украиной полигон и втянули нас. Я считаю, что им нужно преподать урок», - подчеркнул военнослужащий.

Ранее боец с позывным «Скрипка» рассказал, почему после рождения сына поехал в зону спецоперации. Заряжающий самоходной артиллерийской установки «Акация» заявил, что очень хочет внести свой вклад в победу над нацизмом.