Армия Позывной «Скрипка» рассказал, почему после рождения сына поехал в зону спецоперации Заряжающий САУ «Акация» заявил, что очень хочет внести свой вклад в победу над нацизмом. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» в зоне проведения специальной военной операции. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно поражают опорные пункты, живую силу и технику вооруженных формирований украинских националистов. Военнослужащие Вооруженных сил России используют тактику огневого налета: прибыв в назначенный район, расчеты совершают по 5-6 выстрелов по указанным целям и покидают позиции. «У меня родился сын, у меня возникло такое желание, что нужно предотвратить то, что здесь происходит, внести капельку в победу над фашизмом, чтобы мой сын этого не видел, чтобы он рос в мире. Я много думал об этом и пришел к тому, что нужно действовать, принести свою пользу», - поделился заряжающий САУ «Акация» с позывным «Скрипка». Корректировку огня проводят расчеты беспилотной авиации. Слаженные действия артиллеристов и операторов БПЛА препятствуют переброске резервов украинских боевиков и поддерживают наступательные действия российских войск. «Наши предки защищали свою Родину, это, конечно, повлияло на мой выбор, воспитание и интерес. Попробовать себя, доказать себе, что ты мужчина, что способен на это - защищать свою Родину. Я очень люблю историю Великой Отечественной войны, подвиги наших героев, они очень вдохновляют», - сказал номер расчета САУ «Акация» с позывным «Дадон». Ранее Минобороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации. Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц ведут огонь на расстоянии до 30 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика