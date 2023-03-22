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Позывной «Скрипка» рассказал, почему после рождения сына поехал в зону спецоперации

05:00 22.03.2023
Заряжающий САУ «Акация» заявил, что очень хочет внести свой вклад в победу над нацизмом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» в зоне проведения специальной военной операции.

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно поражают опорные пункты, живую силу и технику вооруженных формирований украинских националистов. Военнослужащие Вооруженных сил России используют тактику огневого налета: прибыв в назначенный район, расчеты совершают по 5-6 выстрелов по указанным целям и покидают позиции.

«У меня родился сын, у меня возникло такое желание, что нужно предотвратить то, что здесь происходит, внести капельку в победу над фашизмом, чтобы мой сын этого не видел, чтобы он рос в мире. Я много думал об этом и пришел к тому, что нужно действовать, принести свою пользу», - поделился заряжающий САУ «Акация» с позывным «Скрипка».

Корректировку огня проводят расчеты беспилотной авиации. Слаженные действия артиллеристов и операторов БПЛА препятствуют переброске резервов украинских боевиков и поддерживают наступательные действия российских войск.

«Наши предки защищали свою Родину, это, конечно, повлияло на мой выбор, воспитание и интерес. Попробовать себя, доказать себе, что ты мужчина, что способен на это - защищать свою Родину. Я очень люблю историю Великой Отечественной войны, подвиги наших героев, они очень вдохновляют», - сказал номер расчета САУ «Акация» с позывным «Дадон».

Ранее Минобороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации. Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц ведут огонь на расстоянии до 30 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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