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Аналитик Шеин усомнился в целесообразности проекта Вассермана об учете наличных от миллиона

Максим Крюков
18:50 17.04.2023
По словам эксперта, гражданин может иметь крупную сумму в рублях, однако оформить ее как деньги, полученные в банке в кредит.
Аналитик Шеин усомнился в целесообразности проекта Вассермана об учете наличных от миллиона
© Фото: Demian Stringer, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Подготовленный депутатом Госдумы РФ Анатолием Вассерманом законопроект, согласно которому россиян могут обязать сообщать в налоговую о хранении одного миллиона рублей или эквивалента в другой валюте наличными, а также объяснять происхождение этих средств, вызывает много вопросов. Об этом заявил финансовый аналитик Максим Шеин.

По словам эксперта, первый из них связан с необходимостью выявлять таких людей и тем, как будет проходить данная процедура.

«Обыски у всех проводить, что ли? Второй момент: когда человек приносит в финансовую компанию большую сумму наличными, у него и так запрашивают справки о происхождении средств», - сказал он в беседе с RT.

Шеин также привел пример, когда гражданин может иметь крупную сумму в рублях, однако оформить ее как деньги, которые были получены в банке в кредит.

«Мне непонятна идея, чего в итоге хотят добиться этим», - добавил аналитик.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что большие суммы наличных, находящиеся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики. В качестве наказания Вассерман предложил ввести конфискацию данной суммы, а также штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.

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