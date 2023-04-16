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Летевший в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами

Анна Касаткина
23:19 16.04.2023
Лайнер благополучно приземлился, транспортная прокуратура проводит проверку.
Летевший в Петербург самолет вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами
© Фото: uraltransprok Telegram
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Самолет Superjet-100 95M авиакомпании «Россия», следовавший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета в Тобольске из-за возможного попадания в двигатель птиц. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, вылетевший с аэродрома Ремезов 16 апреля лайнер доложил о возможном столкновении с птицами и решении вернуться на аэродром вылета. На борту находилось 73 пассажира, включая пятерых детей, и пять членов экипажа.

«Посадка прошла благополучно... Самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния», - говорится в сообщении.

Уточняется, что резервное судно должно вылететь 17 апреля в 2.00 (00.00 мск). Тюменская транспортная прокуратура ведет проверку инцидента.

Ранее частный самолет из Новосибирска приземлился на лед Байкала, так как экипаж решил пообедать. На нарушителей границ особо охраняемой природной территории составили административный протокол.

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