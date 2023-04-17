Набиуллина заявила о возможном «тюнинге» валютных ограничений

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Банк России не планирует вводить дополнительные меры по валютным ограничениям, при этом возможен некоторый тюнинг уже существующих. С таким заявлением выступила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Государственной думе РФ.

«Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки», - передает ее слова ТАСС.

Эльвира Набиуллина добавила, что в целом данная система «более-менее стабилизировалась».

Ранее сообщалось, что в России намерены ввести ежемесячный лимит на закупки иностранной валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу активов уходящих из страны компаний. По данным «Ведомостей», соответствующий механизм разрабатывают Министерство финансов России и ЦБ РФ. Отмечается, что из-за низкой ликвидности валюты крупные покупки ее могут приводить к волатильности рубля.