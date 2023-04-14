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Академик Маринин рассказал, как сверхтяжелая ракета-носитель может облегчить работу космонавтов

Елизавета Потейчук
16:55 14.04.2023
Академик отметил, что сверхтяжелая ракета будет обладать большей грузоподъемностью, чем, например, нынешняя «Ангара».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос, РИА Новости
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Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин в беседе со «Звездой» прокомментировал планы начать создание сверхтяжелой ракеты-носителя в России в 2024 году. По словам специалиста, новая ракета, в частности, будет обладать большей грузоподъемностью.

«Эта ракета будет выводить для начала порядка 100 тонн, потом есть варианты наращивания до 130-140 тонн. Такая ракета позволит совершать перелеты космического корабля к Луне без сборки на орбите, то есть одним пуском. Можно осуществлять полеты к Луне двумя-тремя пусками, используя нынешние ракеты и “Ангару” опять, но это экономически невыгодно», - объяснил Маринин.

Вместе с тем академик напомнил о проблеме пилотируемого полета на Марс. Маринин подчеркнул, что как раз сверхтяжелая ракета-носитель помогла бы собрать на орбите Земли марсианский корабль.

«Кроме того, она позволит сверхмощные и сверхтяжелые спутники запускать на геостационарную орбиту (круговая орбита над экватором Земли. - Прим. ред.). Сейчас пока на геостационарной орбите работают спутники порядка 2,5-3 тонн. А такая ракета позволит вывести туда, например, десятитонный спутник», - добавил эксперт.

Таким образом, планируемая ракета может применяться во многих областях работы в космическом пространстве, говорит Игорь Маринин. При этом специалист заметил, что создание ракеты обойдется в крупную сумму денег, поэтому есть необходимость аргументированного обоснования ее использования.

Напомним, о планах запустить в следующем году создание сверхтяжелой ракеты-носителя сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

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