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Минтранс потребовал у авиакомпаний изменить маркировку самолетов

Анна Касаткина
14:04 12.03.2023
Эксперты авиаотрасли раскритиковали данную инициативу, передает РБК.
Минтранс потребовал у авиакомпаний изменить маркировку самолетов
© Фото: Viktor Borzyh, Russian Look, GlobalLookPress
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Российские авиакомпании будут должны изменить опознавательные знаки самолетов. Соответствующий приказ Минтранса России, на который обратило внимание РБК, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 сентября 2023 года государственный и регистрационный опознавательные знаки должны располагаться вместе на левой половине нижней поверхности крыла. Государственный знак представляет собой буквы RA, а регистрационный состоит из пяти цифр, между которым должен стоять дефис.

Авиационный эксперт Григорий Померанцев в беседе с РБК предположил, что таким образом российские власти хотят привести маркировку в соответствие с требованиями Международного организации гражданской авиации (ICAO).

Представители ряда авиакомпаний в разговоре с РБК раскритиковали новые требования, указав, что перед отраслью сейчас стоят другие проблемы в связи с беспрецедентными санкциями, среди которых запрет на поставки в РФ новой авиатехники, запрет на рейсы в Европу и другие.

Как указывают специалисты, нанесение опознавательных знаков по новым правилам может потребовать вывода самолета Airbus или Boeing из расписания от нескольких часов до четырех дней. Затраты же крупнейших авиаперевозчиков на данные работы суммарно могут составить $5,5 млн, полагают они.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки начала серийного производства новейшего российского пассажирского самолета МС-21.

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