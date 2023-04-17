Мальчик из Оренбурга рассказал, как спасся от бродячих собак в частном секторе

После того как на ребенка побежала одна из собак, он начал криками просить о помощи.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress

Мальчик из Оренбурга Даниил Бауэр рассказал в беседе со «Звездой», как еще в ноябре пережил нападение бродячих собак.

Напомним, накануне другого школьника на территории гаражного кооператива в Оренбурге загрызла стая бродячих собак, когда тот гулял с другом. Тело ребенка нашли с рвано-укушенными ранами.

Было возбуждено уголовное дело. Сегодня днем на место страшной трагедии жители города начали приносить розы и гвоздики.

Даниил рассказал, как в ноябре прошлого года спасся от бездомных псов. Он возвращался из школы и увидел трех собак, решил пойти по другому пути, чтобы не встретиться с ними, однако там его ждали еще две собаки.

«Одна из них начала лаять и бежать на меня. Я испугался, побежал к частному сектору и кричал: "Спасите! Помогите!"», - сказал Даниил.

Мальчика спасло то, что на его крики вышел мужчина, которому удалось отогнать агрессивных собак.