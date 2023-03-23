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Президент Чехии предложил использовать труд рабочих с Украины для производства боеприпасов

Максим Крюков
04:34 23.03.2023
По словам чешского президента Петра Павела, у страны больше нет возможностей оказывать военную помощь Украине.
Президент Чехии предложил использовать труд рабочих с Украины для производства боеприпасов
© Фото: Florian Gaertner, PHOTOTHEK, Global Look Press
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что республика исчерпала возможности для дальнейших поставок вооружения киевскому режиму, а для производства боеприпасов в стране недостаточно рабочих.

«Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей», - сказал он в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, Чехия имеет некоторые возможности в сфере противовоздушной обороны и производства боеприпасов, однако для пополнения арсенала потребуется рабочая сила, с которой у республики возникает проблема, учитывая низкий уровень безработицы в стране. В качестве выхода из ситуации чешский лидер предложил привлекать рабочих с Украины.

«Здесь трудно найти рабочую силу. Но возможности есть, например - пригласить рабочих с Украины», - сказал Павел.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада готовиться к длительной поддержке Украины. По его мнению, западные государства должны обеспечивать Киев оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени.

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