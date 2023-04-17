В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах

Андрей Аркадьев
15:41 17.04.2023
Альянс переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию путем воспрещения».
NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
Читайте нас на:

НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после того, как Вооруженные силы РФ приступили к проведению спецоперации на Украине, пишет The New York Times.

Альянс быстро переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию путем воспрещения», уточняет издание. Как пишут журналисты, проведение российской стороной СВО побудило НАТО сформировать дееспособный военный альянс. Издание констатирует, что сейчас члены организации всерьез задумались о защите своих территорий.

Изменение стратегии говорит о том, что на границе с РФ будет размещено больше военных от НАТО. Также это означает более глубокую интеграцию военных планов США и союзников, рост расходов на оборонку и детализацию требований к союзникам, касающихся состава армии.

Также организация констатирует нехватку сил, которые можно развернуть у российской границы. В теории НАТО может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях, но в реальности это число меньше.

В декабре прошлого года на заседании коллегии министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у границ нашей страны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:05 В стране и мире
Набиуллина заявила о возможном «тюнинге» валютных ограничений
15:41 В стране и мире
NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах
15:33 В стране и мире
Главу Татарстана не пустили в Молдавию, объявив «нежелательным лицом»
14:24 В стране и мире
Mash: подаренная Татарскому статуэтка была начинена, предположительно, гексогеном
13:22 В стране и мире
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Популярное
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
ТАСС: Костомарову перед протезированием проведут несколько операций
Видео
В Петербурге фура и девять легковушек попали в массовое ДТП
Пасхальное Богослужение в Главном храме ВС РФ и Главном храме ВМФ России: полная версия
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета президента США по культуре
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.