NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах

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НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после того, как Вооруженные силы РФ приступили к проведению спецоперации на Украине, пишет The New York Times.

Альянс быстро переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию путем воспрещения», уточняет издание. Как пишут журналисты, проведение российской стороной СВО побудило НАТО сформировать дееспособный военный альянс. Издание констатирует, что сейчас члены организации всерьез задумались о защите своих территорий.

Изменение стратегии говорит о том, что на границе с РФ будет размещено больше военных от НАТО. Также это означает более глубокую интеграцию военных планов США и союзников, рост расходов на оборонку и детализацию требований к союзникам, касающихся состава армии.

Также организация констатирует нехватку сил, которые можно развернуть у российской границы. В теории НАТО может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях, но в реальности это число меньше.

В декабре прошлого года на заседании коллегии министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у границ нашей страны.