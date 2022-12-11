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Российского певца Данко не пустили в Молдавию

Игнат Далакян
20:47 11.12.2022
Российский певец должен был выступать на концерте в Кишиневе 9 декабря, но не смог выйти за пределы аэропорта.
Российского певца Данко не пустили в Молдавию
© Фото: Natalia Shakhanova Global Look Press
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Российский певец Данко (Александр Фадеев) сообщил, что в международном аэропорту Кишинева таможенники не пустили его на территорию Молдавии без объяснения причин.

Артист должен был выступать на концерте в Кишиневе 9 декабря, но не смог выйти за пределы аэропорта.

«На таможне молдавской отняли паспорт, говорят: "Не пустим тебя", а почему - не объясняют… К сожалению, меня просто не пустили в вашу страну, завернули, сижу в аэропорту уже второй день, еще ночь буду», - цитирует слова Данко РИА Новости со ссылкой на Sputnik Молдова.

Российский певец выразил надежду, что в будущем еще сможет приехать в Кишинев, извинившись, что запланированный концерт пришлось отменить.

Ранее парламент Молдавии одобрил обновленный кодекс о выборах. Как заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу, в стране больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке

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