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Минометчики ВДВ ударили по объектам боевиков в зоне СВО

Дмитрий Трунов
07:06 17.04.2023
Артиллеристы-десантники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают минометные и орудийные расчеты противника.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты 82-миллиметровых минометов Воздушно-десантных войск на передовой поддерживают пехоту, уничтожают вскрытые наблюдательные и опорные пункты противника, поражают живую силу и легкобронированную технику ВСУ.

Данные для стрельбы по позициям противника минометчики получают с помощью беспилотных летательных аппаратов. БПЛА также помогают корректировать огонь.

Расчеты 82-миллиметровых минометов должны действовать оперативно, чтобы противник не мог накрыть их ответным огнем. У них есть короткий промежуток времени, чтобы занять огневую позицию, вычислить исходные данные для стрельбы и сделать первый выстрел. После этого в считанные минуты расчеты отправляют по выявленным целям больше трех десятков 82-миллиметровых мин.

«Погода не имеет никакого значения. Мы помогаем нашим пацанами на передке. Дождь, снег, любые погодные условия - мы всегда здесь. Нас по разрывам ориентируют, и мы уже корректируем огонь. В основном сейчас по ночам работаем. Бывает, только придешь [в расположение] - обратно бежишь», - рассказал командир минометного расчета с позывным «По».

Кроме того, артиллеристы-десантники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают минометные и орудийные расчеты противника.

«Нужно вовремя взять мину, забросить ее по команде. Часто приходится работать: противник рядом», - рассказывает номер минометного расчета с позывным «Бригадир».

Ранее Минобороны России показало, как расчеты БМ-21 «Град» Южного военного округа уничтожили командный пункт, склад с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами противника.

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