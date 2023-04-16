Расчеты РСЗО «Град» уничтожили замаскированные позиции украинских боевиков в зоне СВО

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов БМ-21 «Град» Южного военного округа (ЮВО) в специальной военной операции на Украине. Расчеты РСЗО нанесли артиллерийский удар по украинским позициям.

По данным оборонного ведомства, на одном из направлений СВО в результате артиллерийской разведки, проведенной помощью беспилотников и радиолокационных средств, были вскрыты замаскированные позиции украинских боевиков. Так, расчеты «Града» нанесли удар по целям и уничтожили командный пункт, склад с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами противника. Затем артиллеристы оперативно сменили позиции.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в Гуляйполе прибыли французские журналисты для подготовки провокационных роликов о якобы ударах Вооруженных Сил РФ по гражданским объектам.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.