В Кремле заявили, что не удаляли декларации чиновников за прошлые годы с сайтов ведомств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что необходимо узнавать в отдельно взятом ведомстве, почему принималось такое решение.

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В Кремле не знают, почему с сайтов некоторых российских министерств пропали декларации чиновников за прошлые годы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это действительно так, про удаление за все последние годы ничего не знаю, мы ничего не удаляли, мы ничего не удаляли с нашего сайта», - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что необходимо уточнять данную информацию в отдельно взятом ведомстве и узнавать, по какой причине принималось такое решение.

Напомним, в средствах массовой информации появились сведения, что чиновники начали удалять данные о своих доходах и имуществе. Так, с сайта Министерства транспорта РФ якобы пропала информация за последние 15 лет, а на сайте МИД России, как утверждается, нельзя найти материалы за 2021 год.

Ранее Государственная дума РФ во втором чтении одобрила законопроект, в котором содержится поправка, регулирующая декларирование доходов и имущества депутатов. Согласно ей, работающие на общественных началах парламентарии получат право не публиковать данные о своей прибыли. Что касается депутатов, которые получают зарплату за свою работу, их декларации продолжат публиковаться, но в обобщенном виде, то есть без персональных данных.