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Госдума может разрешить депутатам декларировать доходы без указания персональных данных

Семен Лавров
15:56 24.01.2023
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, изменяющий порядок декларирования доходов как для оплачиваемых, так и для работающих на общественных начала депутатов.
Госдума может разрешить депутатам декларировать доходы без указания персональных данных
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Государственная Дума России во втором чтении одобрила законопроект, в котором содержится поправка, регулирующая декларирование доходов и имущества депутатов. Согласно ей, работающие на общественных началах парламентарии получат право не публиковать данные о своей прибыли. Что касается депутатов, которые получают зарплату за свою работу, их декларации продолжат публиковаться, но в обобщенном виде, то есть без персональных данных.

В случае, если данный законопроект будет одобрен Думой в третьем чтении, он вступит в силу уже 1 марта 2023 года.

Также в Госдуме на сегодняшний день обсуждается введение штрафа до одного миллиона рублей за распространение в интернете и СМИ инструкций по изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию. Авторами данной инициативы стали несколько парламентариев во главе с председателем Думы Вячеславом Володиным.

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