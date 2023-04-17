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Корреспондент «Звезды» показал, как готовят экипажи «Солнцепеков» в тыловой зоне СВО

Игорь Лапик
13:35 17.04.2023
Обучают военнослужащих инструкторы с боевым опытом. За тренировками понаблюдал корреспондент Игорь Лапик.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На полигоне в тыловой зоне спецоперации опытные экипажи «Солнцепеков» группировки «Центр» передают свой опыт другим военнослужащим, которые только готовятся выйти на боевое задание. Бойцов обучают, как правильно двигаться по пересеченной местности, занимать позицию и наводиться на цель. Для ТОС «Солнцепек» нет бездорожья. По сути, это танк, только вместо башни у него реактивная установка.

«Навыки усваиваются быстро, на полигоне мы около 10 дней, и за этот короткий срок уже получилось полностью освоить данную машину», - говорит командир взвода с позывным Сокол.

«Солнцепеки» никогда не работают в одиночку. Впереди всегда идет БТР с группой огневого прикрытия. Ее бойцы обеспечивают безопасность маршрута и всегда готовы дать бой вражеским диверсантам. Боевая двойка - очень маневренная и эффективная единица в современных условиях боя. Бойцы находятся в постоянном движении, непрерывно ведут огневое воздействие на противника. На полигоне оборудована специальная полоса для отработки навыков ведения боя между деревьями. Есть в отделении огневой поддержки и снайперы. Стрелок с позывным Турист пришел служить в зону СВО, уже будучи дедушкой - имеет двух внуков. Но возраст не мешает быть в форме.

На вооружении бойцов группировки «Центр» поступил легкий пехотный огнемет. Стреляет термобарическими боеприпасами, только меньшего размера, чем «Солнцепек». Причем выстрел практически бесшумный и не оставляет пороховых газов - в горячке боя противник не поймет, откуда по нему ведется огонь.

У наших воинов есть все средства для достижения цели. Оружие, техника, а главное - серьезная мотивация.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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