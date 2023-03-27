Российские «Солнцепеки» прикрыли мотострелков ударом по позициям боевиков в зоне СВО

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Минобороны РФ показало кадры ударов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) по позициям националистов в зоне спецоперации.

Ударные экипажи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЦВО наносят удары термобарическими неуправляемыми ракетами по противнику, скрывающемуся в опорных пунктах и в заглубленных укрытиях. Кроме этого, тяжелые огнеметные системы прикрывают наступление штурмовых мотострелковых подразделений, зачищая район.

Особенности применения огнеметных систем позволяют не считаться с фортификационными сооружениями укрепрайонов противника, так как зажигательные снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты и легкобронированную технику украинских боевиков. ТОС «Солнцепек» относится к мощнейшим неядерным типам вооружения и считается одной из приоритетных целей для противника. Для обеспечения безопасности и предотвращения диверсионных действий противника боевую работу экипажей «Солнцепеков» прикрывают специальные группы охранения.

Специалисты РХБ защиты ЦВО отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-1А и ее маневренность, она отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы экипажей Су-25 «Грач». Штурмовики Су-25 успешно ушли от ударов ПВО противника при помощи маневрирования.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.