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Newsweek: ежедневно НАТО проводит 110 разведмиссий над Польшей, Румынией и Черным морем

Сергей Лебедев
13:56 17.04.2023
Самолеты запускают с авиабаз Ласк и Повидз в Польше.
Newsweek: ежедневно НАТО проводит 110 разведмиссий над Польшей, Румынией и Черным морем
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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НАТО ежедневно проводит 110 разведывательных миссий с истребителями-перехватчиками над Польшей, Румынией и Черным морем. Самолеты запускают с авиабаз Ласк и Повидз. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона.

Также ежедневно летают самолеты-шпионы U-2, разведывательные RC-135, самолеты боевого управления и целеуказания Boeing E-8 JSTARS, беспилотники Reaper и Artemis CL-650.

Напомним, недавно газета The New York Times сообщила, что в чате небольшого сообщества с обсуждением видеоигр и оружия появились секретные документы Пентагона. В материалах находятся информация о военной помощи Украине, дислокации средств ПВО украинских боевиков и другие служебные материалы с грифом «Секретно».

По делу об утечке документов уже предъявили обвинение сотруднику разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джеку Тейшейре.

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