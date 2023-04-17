Маск заявил, что власти США могли читать переписки пользователей Twitter

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Власти США имели полный доступ ко всем данным в социальной сети Twitter, включая личные сообщения пользователей. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, купивший платформу в 2022 году, в интервью Fox News.

Фрагмент беседы опубликовал в своем Twitter-аккаунте телеведущий Такер Карлсон. По словам Маска, доступ к данным имели различные правительственные ведомства.

«[Они] имели фактически полный доступ ко всему, что происходит в Twitter», - заявил он.

На вопрос ведущего, имеются ли в виду и личные сообщения тоже, Маск ответил утвердительно.

Маск приобрел Twitter в октябре прошлого года. После этого он начала разоблачать социальную сеть, в частности, ограничение в ней свободы слова. В открытый доступ он выложил документы, которые свидетельствуют о том, что в Twitter замалчивался скандал с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера.