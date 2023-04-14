Директор от РФ во Всемирном банке Маршавин назвал предпосылки для замены доллара рублем

В частности, исполнительный директор по РФ и Сирии во Всемирном банке считает одной из главных предпосылок один из самых низких уровней госдолга в России.

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Исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин заявил, что при правильном проведении финансовой политики рубль может стать альтернативой доллару.

Он также добавил, что рублевые расчеты позволят стимулировать развитие мощностей и высокотехнологичный экспорт в Российской Федерации.

«Все возможности у нас для этого есть», - цитирует РИА Новости Маршавина.

Эксперт считает, что главными предпосылками к замене доллара рублем является один из самых низких в мире уровней государственного долга Российской Федерации, а также положительное сальдо торгового баланса и стабильность политической системы. По словам Маршавина, этим не могут похвастаться нынешние эмитенты резервных валют, которые балансируют на грани банкротства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют в 2022 году. По словам российского лидера, такого результата удалось добиться решением о переводе оплаты газа на рубли.